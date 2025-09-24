https://news.day.az/sport/1782999.html Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"? 1 октября "Карабах" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет на стадионе имени Тофика Бахрамова датский "Копенгаген". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре агдамцы обыграли в гостях "Бенфику" со счетом 3:2, что повысило интерес к бакинскому матчу.
1 октября "Карабах" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет на стадионе имени Тофика Бахрамова датский "Копенгаген".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре агдамцы обыграли в гостях "Бенфику" со счетом 3:2, что повысило интерес к бакинскому матчу.
По словам руководителя пресс-службы клуба Анара Гаджиева, билеты на предстоящую игру поступят в продажу в пятницу.
"По плану билеты должны выйти в продажу именно в этот день. Ведутся последние подготовительные работы", - цитирует слова Гаджиева fanat.az.
Начало матча "Карабах" - "Копенгаген" назначено на 20:45.
