Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?

1 октября "Карабах" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет на стадионе имени Тофика Бахрамова датский "Копенгаген".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре агдамцы обыграли в гостях "Бенфику" со счетом 3:2, что повысило интерес к бакинскому матчу.

По словам руководителя пресс-службы клуба Анара Гаджиева, билеты на предстоящую игру поступят в продажу в пятницу.

"По плану билеты должны выйти в продажу именно в этот день. Ведутся последние подготовительные работы", - цитирует слова Гаджиева fanat.az.

Начало матча "Карабах" - "Копенгаген" назначено на 20:45.