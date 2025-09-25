США спрогнозировали прорыв в отношении Газы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал прорыв в отношении Газы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of Israel.

"Надеюсь и даже с уверенностью могу сказать, что в ближайшие дни мы сможем объявить о некоем прорыве в отношении Газы", - отметил он. Уиткофф также сообщил о плане президента США Дональда Трампа по завершению войны, который состоит из 21 пункта.