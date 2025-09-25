Растет роль Пекина в энергетических рынках Центральной Азии и Каспийского региона.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экономист по нефтяным рынкам компании Energy Intelligence Group Жюльен Матоньер на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Китай наращивает присутствие на энергетическом рынке региона. Особое внимание уделяется трубопроводным проектам, в частности возобновлению газопровода Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан, что отражает растущее влияние Пекина в энергетической политике Центральной Азии и Каспийского региона", - сказал он.

Матоньер отметил ещё одну тенденцию в регионе - увеличение поставок российского газа в Центральную Азию. Наблюдается рост импорта российского газа в Кыргызстан и Узбекистан. Это указывает на долгосрочные структурные изменения в отношениях этих стран с их традиционными партнёрами - Россией и Китаем.