Движение метро между этими станциями будет приостановлено

Во время строительства обоих тоннелей, входящих в проект разделения линий в бакинском метро, движение между станциями "Низами" и "28 Мая" будет временно приостановлено.

Как передает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил начальник департамента в "Бакинском метрополитене" Мамед Рзаев.

По его словам, чтобы время остановки движения было минимальным, работы спланированы таким образом, что строительство двух подходных тоннелей на территории станции "28 Мая" выполняется в первую очередь, что позволит максимально сократить время приостановки движения в процессе строительства.

"В настоящий момент на шахте №2 начаты работы по водоотведению. Одновременно в этом районе завершен перенос ранее проложенных коммуникаций. Территория шахты №1 огорожена, и процесс переноса коммуникационных линий продолжается", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что у "Port Baku" появится новая станция метро.