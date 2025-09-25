Назарбаев Университет заинтересован в развитии сотрудничества с азербайджанскими вузами

Назарбаев Университет намерен расширять партнёрство с азербайджанскими вузами.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заместитель проректора по академическому планированию и бюджету Назарбаев Университета Аида Сагинтаева в кулуарах Саммита университетов Евразии в Баку.

"Мы посетили Университет АДА и были впечатлены его развитием. У нас есть точки соприкосновения - это проведение исследований по актуальным для всего региона темам, развитие человеческого капитала, подготовка специалистов, новые образовательные программы и поддержка молодых талантов", - сказала она.

Сагинтаева отметила, что сотрудничество с азербайджанскими университетами рассматривается по трём направлениям: совместные исследования, обмен студентами и преподавателями, а также участие в международных проектах.

"Казахстанские студенты проявляют большой интерес к обучению в Азербайджане, чтобы познакомиться с уровнем преподавания и научных исследований. Думаю, что и азербайджанским студентам было бы полезно учиться у нас. Важно, чтобы обменивались опытом и преподаватели", - подчеркнула она.

Зампроректора напомнила, что Назарбаев Университет уже сотрудничает с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и реализует программы обмена с Университетом АДА.

По словам Сагинтаевой, интерес к партнёрству с азербайджанскими вузами проявляют и другие университеты Казахстана.

"Вернувшись, мы обязательно расскажем о саммите и о тех университетах, с которыми встретились. Если появится интерес, мы готовы наладить контакты и сотрудничество", - заключила она.