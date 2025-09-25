"Обязательно приедем в Гянджу всей семьей"

В недавнем прошлом Александр Самедов был одним из самых узнаваемых и медийных российских футболистов. Игрок, которого любили и уважали независимо от того, как выступала сборная. Его хорошо знали и в Азербайджане, где болели за него, несмотря на то, что он представлял другую страну.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с Александром Самедовым.

Где сейчас трудится один из лучших российских футболистов недавнего прошлого, выступавший практически во всех столичных московских клубах?

Я уже четвертый год работаю в воронежском "Факеле", в пятистах километрах от Москвы.

А что, легенде российского футбола не нашлось рабочего места в Москве?

Но мне и здесь хорошо. Главное - заниматься любимым делом, а где - не имеет значения.

Вы давно не были в Азербайджане. Что мешает приехать на родину предков?

Работа. Очень хотел посетить Баку хотя бы на Гран-при Формулы-1. Но, увы, не получилось. Последний раз был там на финале Лиги Европы "Челси" - "Арсенал". С тех пор никак не удавалось приехать, хотя я планирую это сделать.

Чем запомнился Баку шестилетней давности?

Прежде всего красотой! Прекрасный город! А Старый город - это вообще нечто. Как хорошо, что вы сохранили эту красоту старины. И люди везде очень доброжелательные.

Но на турнире "Кубок Легенд", что проходил недавно в Москве, вы в разговоре с Арифом Асадовым сказали, что вас там не очень любят...

Да ну, это было давным-давно, когда я играл в составе сборной России против Азербайджана (смеется). Я понимаю, и с Рашадом Садыховым у нас тогда была небольшая перепалка - но это все в прошлом. Просто вспомнил, как меня освистывали зрители. Но когда приехал в Баку в качестве почетного гостя на финал Лиги Европы - атмосфера была совсем другой.

А что вам понравилось из еды? Понимаю, что в Москве немало азербайджанских ресторанов, но все же...

Лучшая долма в Азербайджане! Обожаю ее. А вот помидоры меня не впечатлили. Думал, найду такие же вкусные, о которых все говорят, но не получилось.

Да потому что часто лучшие наши помидоры в Москву сразу возят, особенно те, что выращивают в поселке Зиря. Кстати, главным тренером клуба "Зиря" является тот же Рашад Садыхов, вам хорошо знакомый...

Серьезно? Будем знать! В следующий приезд попрошу подать зиринские помидоры к столу.

И когда ожидать следующего приезда?

Обязательно в теплое время года, то есть в следующем году - может весной, может летом. Но я точно приеду в Азербайджан! Очень хочу всей семьей посетить Гянджу, родовой дом и могилу дедушки. И это обязательно случится.

Что ж, ждем с нетерпением! Надеюсь, продолжим беседу уже в Баку.

Спасибо, обязательно продолжим...