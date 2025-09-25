Microsoft год пыталась исправить ошибку Windows

Корпорация Microsoft потратила год, чтобы исправить две ошибки Windows 11. На это обратило внимание издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К концу сентября у инженеров компании получилось исправить две ошибки, которые впервые заметили в обновлении 24H2, вышедшем в октябре 2024 года. Одна из них была связана с веб-камерами, из-за которой на компьютерах пользователей не работала система распознавания лиц Windows Hello. Причем наличие проблемы специалисты Microsoft подтвердили еще год назад.

Вторая ошибка также была обнаружена осенью 2024 года. Она была связана с багом, который препятствовал работе наушников и музыкальных аудиосистем, подключенных к персональным компьютерам (ПК) через Bluetooth. Ошибка либо мешала воспроизведению звука, либо вовсе не позволяла использовать беспроводное оборудование на компьютерах с Windows 11.

Журналисты издания заметили, что пока Microsoft исправляла ошибки с камерами и Bluetooth, в Windows нашли новые проблемы. Так, неизвестная неполадка начала блокировать воспроизведение контента на дисках Blu-ray и DVD. В компании пообещали, что постараются исправить проблему в ближайшее время.