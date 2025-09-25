В Баку проходит Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (Azerbaijan & Central Asia Green Energy Week 2025).

Как сообщает в четверг Day.Az, на мероприятии выступят: старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт, заместитель руководителя департамента энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетелли, заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова, специалист по солнечной и ветровой энергетике SOCAR Green Эльчин Таргулуев, а также другие представители энергетических компаний.

В рамках мероприятия будут обсуждаться такие темы, как ускорение энергетического перехода в Азербайджане и Центральной Азии - политика, инвестиции и региональное сотрудничество, Национальная энергетическая стратегия Азербайджана до 2050 года, а также роль SOCAR Green в развитии зеленой энергетики.

