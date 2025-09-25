Увеличилось число отравившихся на свадьбе в Имишли

24 сентября 2025 года, начиная примерно с 14:10, в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской районной центральной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 59 человек (в том числе 25 мужчин, из них 5 детей, и 34 женщины, из них 4 ребенка).

Как передает Day.Az, об этом сообщили TƏBİB в ответ на запрос Milli.Az.

Отмечается, что им был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", и каждому оказана необходимая медицинская помощь:

"Четверо пациентов, состояние которых было оценено как удовлетворительное, отказались от специализированной медицинской помощи, подписав соответствующее обязательство. Лечение остальных госпитализированных, состояние которых оценивается как стабильное, продолжается в профильных отделениях".

Напомним, что 23 сентября в прокуратуре района было начато расследование по факту того, что на следующий день после свадебного торжества, проведенного во дворе одного из жилых домов в селе Мурадханлы Имишлинского района, 55 человек обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.