На одной из линий бакинского метро появятся новые станции

В соответствии с Государственной программой на фиолетовой линии бакинского метро должно быть построено еще 5 станций.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что станция B4 станет следующей после станции "8 Ноября" на фиолетовой линии.

"Одна из этих пяти станций, например, станция B5, которая будет располагаться после станции B4, окажется рядом со станцией "Низами". В настоящее время ведется уточнение территорий для строительства этих станций", - сказал он.

Также подчеркнуто, что с новой станции будет обеспечен прямой переход на станцию "Низами".

Ранее мы сообщали, что у "Port Baku" появится новая станция метро.