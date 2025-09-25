В Турции вынесли «рекордный» приговор юноше

В Турции суд города Эскишехир приговорил к "рекордным" 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, летом 2024 года транслировавшего свое нападение на людей с холодным оружием в соцсетях. Об этом сообщает Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета пишет, что прокуратура просила приговорить молодого человека к 108 годам тюремного заключения.

Летом 2024-го Кючюкйетим надел шлем, лыжную маску и штурмовой жилет, вооружился топором и ножами и направился в парк культуры и отдыха Эскишехира. Там юноша атаковал в кафе случайных пятерых мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. При этом Кючюкйетим транслировал происходящее в соцсети с мобильного телефона, закрепленного на жилете. Его быстро задержали правоохранители.

Турецкие СМИ выяснили, что нападавший якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG.