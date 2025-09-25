https://news.day.az/society/1783139.html В Баку появится еще одна наземная станция метро На территории электродепо "Дярнягюль" будет построена наземная станция метро. Как сообщает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов. Он отметил, что наземная станция будет относиться к "зеленой линии" метро: "Станция будет работать по специальному графику.
В Баку появится еще одна наземная станция метро
На территории электродепо "Дярнягюль" будет построена наземная станция метро.
Как сообщает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что наземная станция будет относиться к "зеленой линии" метро: "Станция будет работать по специальному графику. Условное название станции - "Дярнягюль депо". Станция будет введена в эксплуатацию к концу 2027 года".
