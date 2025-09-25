"Физиеву надо было беречь себя перед боем с Оливейрой"

"Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев должен был беречь себя и сделать все возможное, чтобы избежать травмы".

Как передает Day.Az, об этом в беседе с İdman.biz заявил известный азербайджанский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Шахрияр Аббасов, комментируя недавний срыв боя Физиева с экс-чемпионом UFC, бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, этот поединок должен был стать главным событием турнира UFC в Рио-де-Жанейро, который пройдет 11 октября. Однако из-за травмы колена Физиев был вынужден сняться с боя.

"Конечно же, это очень плохо для его карьеры, к тому же он слетел меньше чем за месяц до турнира. Обычно после такого форс-мажора UFC может долго не предоставлять ему соперника для следующего боя. Безусловно, очень жаль, что Рафаэль получил травму - от них не застрахован ни один спортсмен", - сказал Аббасов.

Он подчеркнул, что боец за месяц до поединка должен беречь себя и избегать чрезмерных нагрузок, чтобы не получить травму:

"Поэтому я всегда говорю, что за каждым профессиональным бойцом должен стоять квалифицированный тренер, который контролирует весь цикл подготовки".

Что касается дальнейших перспектив Физиева, специалист добавил: "Сейчас ему придется провести несколько боев с не самыми рейтинговыми соперниками, чтобы вновь получить важный поединок. К тому же время работает против него - Физиеву сейчас 32 года, и чем дальше, тем тяжелее будет возвращаться в октагон. Надеемся, что в следующем году мы вновь увидим его победы".