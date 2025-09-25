https://news.day.az/world/1783151.html Саркози признали виновным Уголовный суд Парижа в четверг признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в преступном сговоре во время его предвыборной кампании 2007 года, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
Уголовный суд Парижа в четверг признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в преступном сговоре во время его предвыборной кампании 2007 года, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ, передает Day.Az.
"Экс-президент признан виновным по так называемому ливийскому делу, связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи", - сообщает телеканал, передает Day.Az.
При этом Саркози оправдали по обвинениям в коррупции. По этому делу также были оправданы несколько других обвиняемых. Расследование длилось более десяти лет.
