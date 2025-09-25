Всемирный банк рассматривает проекты по модернизации распределительной системы в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend старший специалист Группы Всемирного банка по энергетике Флориан Китт в кулуарах "Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

"Рассматриваются проекты по усилению распределительной системы, значительная часть которой была построена ещё в советский период и нуждается в масштабных инвестициях", - сказал он.

По его словам, с учётом растущего числа электромобилей и малых распределённых источников энергии модернизация сети необходима для стабильного приёма переменных нагрузок и надёжной поставки электроэнергии.

По его словам, в настоящее время ведётся совместная работа с государственной компанией "Азерэнержи" над расширением сети передачи электроэнергии, в частности над проектом подстанции Наваи (500/330 кВ) и сопутствующей высоковольтной инфраструктуры. Этот проект остаётся одним из приоритетных направлений на ближайшие годы.

""Азерэнержи"- очень компетентная компания, с отличным опытом строительства. Мы много учимся друг у друга", - отметил представитель банка.

Кроме того, Всемирный банк намерен активизировать сотрудничество с правительством Азербайджана и агентствами, ответственными за развитие возобновляемой энергетики. В числе перспективных направлений - развитие геотермальной энергетики, по которой ранее уже была представлена совместная исследовательская работа и обсуждаются возможные пилотные проекты", - заключил Ф. Китт.