В США начали готовиться к приостановке работы правительства

Власти Соединенных Штатов усиленно готовится к возможной приостановке работы правительства. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, административно-бюджетное управление Белого дома оповестило ведомства о необходимости составления планов массовых увольнений.

Уточняется, что шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть работников. Помимо этого, как отмечается в статье, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.

В статье, кроме того, подчеркивается, что Белый дом не планирует восстанавливать в должности сокращенных сотрудников.