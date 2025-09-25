Серия мощных землетрясений в Южной Америке

Серия сильных - с магнитудой до 7,2 - землетрясений произошла в Южной и Центральной Америке с эпицентром в Венесуэле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Наиболее пострадал крупный город в Венесуэле Маракаибо, упал крест на одной из глав церкви Святой Варвары, на многих домах трещины. Сильные толчки ощущались и в других городах, а также в Колумбии и на Карибах. Пока нет сведений о жертвах.