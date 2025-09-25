https://news.day.az/world/1783157.html Серия мощных землетрясений в Южной Америке - ВИДЕО Серия сильных - с магнитудой до 7,2 - землетрясений произошла в Южной и Центральной Америке с эпицентром в Венесуэле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наиболее пострадал крупный город в Венесуэле Маракаибо, упал крест на одной из глав церкви Святой Варвары, на многих домах трещины.
