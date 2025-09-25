О поразительной хрупкости армянских матрешек

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как бывшие президенты Армении отказываются от дебатов с Пашиняном.

Day.Az представляет публикацию:

Парад морд! Или нет, "национальных спасителей"! Или нет, все-таки морд.

Премьер Армении Никол Пашинян на днях вызвал на дебаты всех четверых персонажей: и Кочаряна с Саргсяном, и престарелого Тер-Петросяна и даже католикоса Гарегина Второго. В лучших традициях комплектных игрушек, все четверо под разными предлогами отказались.

И есть тут один момент, на который стоит обратить внимание: Пашиняну, чтобы уничтожить этот парад матрешек, совершенно необязательно бороться сразу со всеми четырьмя. Они же, хоть и разные снаружи, на самом деле почти идентичны: кто-то больше, кто-то мельче, но все они управляются из одного центра, производитель - один и тот же.

Поэтому достаточно расколоть одну из матрешек, чтобы развалилась вся конструкция.

Автор карикатуры - HSF