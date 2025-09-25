Впервые подготовлен отчет по проблеме кассетных боеприпасов в Азербайджане

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" впервые провело исследование по проблеме кассетных боеприпасов на территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для информирования местной и международной общественности о масштабах проблемы кассетных боеприпасов и пострадавших от нее подготовлен и опубликован отчет на азербайджанском и английском языках.

В отчете отмечается, что точная картина загрязнения кассетными боеприпасами станет известна после полного завершения на освобожденных территориях нетехнического обследования (работы по сбору и анализу информации о наличии взрывоопасных боеприпасов в опасной зоне без физического вмешательства, а в случае наличия - их типа и местоположения) и технического обследования (работы по сбору и анализу информации о наличии взрывоопасных боеприпасов в опасной зоне с физическим вмешательством).

Таким образом, в рамках данного проекта было отмечено, что в ходе обстрелов кассетным оружием Физулинского, Бейлаганского, Горанбойского, Тертерского, Бардинского районов и города Мингячевир имеются жертвы от кассетного оружия среди гражданского населения, включая детей и женщин, а также повреждены частные жилые дома, транспортные средства и коммерческие объекты, принадлежащие гражданским лицам. Кроме того, отмечено, что обстрелам кассетным оружием подверглись Мингячевирская ТЭС и территория прохождения нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, имеющего международное значение.