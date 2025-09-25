Звезда «Гарри Поттера» захотела наладить отношения с Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что хотела бы наладить отношения с автором произведений о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг.

Как передает Day.Az, об этом пишет Deadline.

Актриса подчеркнула, что ценит время, проведенное с Роулинг во время работы над экранизациями книг о юном волшебнике. По словам Уотсон, она сожалеет, что разговор с писательницей на фоне ее высказываний так и не состоялся.

"Я бы очень хотела, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, все равно любили меня. И я надеюсь, что смогу любить людей, мнение которых не разделяю", - объяснила Уотсон.

Звезда "Гарри Поттера" добавила, что по-прежнему благодарна Роулинг за создание персонажа Гермионы Грейнджер. Уотсон призналась, что надеется однажды разрешить конфликт с писательницей.