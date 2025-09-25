Развитие ВИЭ в Азербайджане делает системы накопления энергии обязательным элементом

Увеличение нагрузки на энергосистему от возобновляемых источников требует внедрения накопителей энергии для обеспечения стабильности сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по проектам в области возобновляемой энергетики Nobel Energy Джан Аслан на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

Он отметил, что подобная практика уже широко применяется в Европе и постепенно закрепляется в Азербайджане.

По словам Д.Аслана, рост доли возобновляемых источников в энергосистеме неизбежно приводит к дополнительной нагрузке на сеть, что делает использование систем накопления энергии необходимым.

"Сегодня при получении разрешений на подключение к сети в Европе операторы уже обязывают девелоперов включать накопители для компенсации дисбаланса, возникающего из-за генерации ВИЭ. Теперь этот подход внедряется и в Азербайджане", - отметил он.

Он подчеркнул, что если в предыдущих проектах подобные требования отсутствовали, то новые проекты в Азербайджане уже предусматривают использование накопителей.

Кроме того, "Азерэнержи" реализует крупный проект по строительству системы хранения, который позволит повысить стабильность национальной энергосети.

"Накопители необходимы не только для поддержания баланса и стабильности сети, но и для решения вопросов компенсации мощности, синхронизации и оперативного реагирования на колебания в системе. Эти меры будут внедрены в ближайшей перспективе", - подчеркнул Д.Аслан.