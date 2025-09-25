Река Ганг на грани исчезновения

Река Ганга переживает самое серьезное высыхание за последние 1 300 лет - к такому выводу пришли исследователи из Индийского технологического института Гандхинагара (IIT Gandhinagar) и Университета Аризоны, опубликовавшие свое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, чтобы оценить динамику потока реки на протяжении веков, ученые реконструировали водный режим Ганги за период с VII века н. э. до 2012 года. Для этого они использовали анализ годичных колец деревьев из набора данных Monsoon Asia Drought Atlas и объединили результаты с современными гидрологическими наблюдениями при помощи компьютерного моделирования.

Согласно полученным результатам, сокращение расхода воды в период с 1991 по 2020 год оказалось на 76 % сильнее, чем худшая засуха XVI века. При этом засухи стали происходить чаще и продолжаться дольше. По словам исследователей, речь идет не о временных аномалиях, а о долгосрочном изменении гидрологического режима.

Главной причиной современных изменений специалисты называют антропогенный фактор. Повышение температуры поверхности Индийского океана, связанное с изменением климата, а также загрязнение атмосферы аэрозолями от промышленности, транспорта и электростанций оказывают значительное влияние на муссонные осадки. Ученые отмечают, что подобные загрязнения могут подавлять выпадение дождей. В их работе подчеркивается: "Недавнее высыхание находится за пределами климатической изменчивости последнего тысячелетия, и большинство глобальных моделей не способны уловить его".

Река Ганга остается источником питьевой воды, орошения сельскохозяйственных земель, промышленного водоснабжения и экосистемных функций. Поэтому исследователи предлагают два направления реагирования. Первое - совершенствование климатических моделей, чтобы точнее учитывать взаимодействие между загрязнением воздуха, изменением климата и муссонными дождями. Второе - внедрение адаптивных стратегий управления водными ресурсами, позволяющих снизить последствия возможной нехватки воды.

Наблюдаемые изменения указывают на новый этап экологического стресса для речной системы Ганги и прилегающих территорий. Ускоренное высыхание и рост продолжительности сухих периодов создают вызовы для устойчивого водопользования, особенно в густонаселенных районах, зависящих от реки.