https://news.day.az/world/1783152.html Самый известный курортный город Мексики остался под водой - ВИДЕО Самый известный курортный город Мексики - Акапулько - затопило. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самый известный курортный город Мексики остался под водой - ВИДЕО
Самый известный курортный город Мексики - Акапулько - затопило.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре