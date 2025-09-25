Вице-премьер Азербайджана посетил порт Бендер-Аббас в Иране

24 сентября делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках визита в Иран посетила расположенный в городе Бендер-Аббас порт, являющийся важной частью транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Сообщается, что делегация ознакомилась с инфраструктурой порта. Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Саид Расули представил подробную информацию о деятельности порта. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества.

В рамках визита в Бендер-Аббас также состоялась встреча Ш.Мустафаева с губернатором провинции Хормузган Мухаммадом Ашури Тазиани, в ходе которой стороны обменялись мнениями относительно возможностей сотрудничества.

Делегация ознакомилась с инфраструктурой порта. Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Саид Расули представил подробную информацию о деятельности порта. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества.

В рамках визита в Бендер-Аббас также состоялась встреча Ш.Мустафаева с губернатором провинции Хормузган Мухаммадом Ашури Тазиани, в ходе которой стороны обменялись мнениями относительно возможностей сотрудничества.