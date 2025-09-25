Сотрудничество университетов и индустрии открывает новые возможности для инноваций

Взаимодействие университетов и индустрии сегодня становится особенно значимым в условиях стремительного технологического прогресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе саммита университетов Евразии в Баку.

"Сотрудничество университетов и индустрии никогда ещё не было таким актуальным, как сейчас. Мы живём в эпоху колоссальных технологических достижений - цифровизации и внедрения новых технологий, которые формируют и будут формировать разные аспекты нашей жизни, будь то социальная сфера, экономика или промышленность", - сказал он.

По словам Асланбейли, именно в этом контексте огромные возможности открываются для совместных исследований и инноваций. "В каждой отрасли существует значительный исследовательский потенциал, и университеты могут играть ключевую роль в его реализации. Важно продолжать диалог между университетами и индустрией, чтобы обе стороны могли максимально эффективно использовать это сотрудничество", - отметил он.

"Мы понимаем необходимость сотрудничества. В результате были запущены инновационные стартапы в области управления рисками и предиктивного обслуживания, которые уже показывают результаты и применяются не только в Азербайджане, но и в других странах присутствия bp", - подчеркнул представитель компании.

Кроме того, по его словам, компания поддерживает развитие образовательных программ в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджана. "У нас есть совместная программа по возобновляемой энергетике - двойной диплом между Университетом нефти и промышленности и Университетом Уорика в Великобритании. Цель программы - подготовка специалистов, способных управлять новыми проектами в сфере возобновляемых источников энергии", - заключил Асланбейли.