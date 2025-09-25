Мужчина чудом спасся от нападения медведя в городе Петропавловске-Камчатском.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как видно на кадрах из соцсетей, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину.

Позже этот же медведь напал на женщину у школы, женщина скончалась в больнице, животное ликвидировано.