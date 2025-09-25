https://news.day.az/world/1783154.html Медведь напал на людей в России, есть погибший - ВИДЕО Мужчина чудом спасся от нападения медведя в городе Петропавловске-Камчатском. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Как видно на кадрах из соцсетей, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину.
Медведь напал на людей в России, есть погибший - ВИДЕО
Мужчина чудом спасся от нападения медведя в городе Петропавловске-Камчатском.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как видно на кадрах из соцсетей, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину.
Позже этот же медведь напал на женщину у школы, женщина скончалась в больнице, животное ликвидировано.
