Американская сеть кофеен Starbucks объявила о закрытии 400 точек и увольнении 900 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление генерального директора компании Брайана Никкола.

"Starbucks закроет сотни кофеен в этом месяце, что составляет около 1% от общего числа. На конец июня у компании было 18 734 кофейни в Северной Америке, а к концу сентября, по заявлению компании, число кофеен достигнет 18 300№, - говорится в публикации.

Никкол отмечает, что кофейни являются центрами "общественной жизни, и закрывать любое из них сложно". По информации телеканала, заведения закрываются из-за их низкой эффективности.

Помимо закрытия кофеен, Starbucks объявил о дополнительных 900 увольнениях, те сотрудники, которые попадут под сокращение, получат пособия и разного рода меры поддержки. Многие открытые на данный момент вакансии также будут закрыты.