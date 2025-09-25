Скандальная выходка супруги Саркози в зале суда

После оглашения обвинительного приговора в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози в зале суда произошёл скандальный эпизод.

Как передает Day.Az, его супруга, певица и модель Карла Бруни-Саркози, в порыве возмущения сорвала крышку микрофона издания Mediapart.

Именно это медиа ранее опубликовало расследование о ливийском финансировании президентской кампании Саркози 2007 года.

Напомним, что ранее суд в Париже приговорил экс-президента Франции к 5 годам тюрьмы по данному обвинению.