Скандальная выходка супруги Саркози в зале суда - ВИДЕО
После оглашения обвинительного приговора в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози в зале суда произошёл скандальный эпизод.
Как передает Day.Az, его супруга, певица и модель Карла Бруни-Саркози, в порыве возмущения сорвала крышку микрофона издания Mediapart.
Именно это медиа ранее опубликовало расследование о ливийском финансировании президентской кампании Саркози 2007 года.
Напомним, что ранее суд в Париже приговорил экс-президента Франции к 5 годам тюрьмы по данному обвинению.
