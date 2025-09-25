Китайский Dreame показал изображение нового кроссовера

Китайская компания Dreame, которая выпускает пылесосы, опубликовала изображение кроссовера, который будет похож на Rolls Royce Cullinan.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал carscoops.com.

Машину презентуют в 2027 году.

Автомобиль получит массивную решетку радиатора и горизонтально расположенные фары. На задней двери будет установлен широкий спойлер.

Основатель Dreame Ю Хао рассказал, что кроссовер получит новую технологию, которая обеспечивает мотору оптимальную рабочую температуру с момента запуска. Утверждается, что эта система позволит снизить потребление топлива на 38%, а вредные выбросы - на 43%.

Также SUV оборудуют подвеской, которая использует алгоритм искусственного интеллекта для сканирования дороги и регулировки активной подвески.