Спикер парламента Азербайджана и председатель Сената Пакистана обсудили развитие стратегических отношений

25 сентября состоялся телефонный разговор между спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Сената Пакистана Сайедом Юсуфом Реза Гилани,.

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

Сообщается, что стороны выразили удовлетворение успешным развитием стратегических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на принципах дружбы и братства.

Была подчеркнута особая роль визитов Президента Ильхама Алиева в Пакистан, визитов премьер-министров Пакистана в Азербайджан, а также подписанных двусторонних документов в укреплении этих отношений.

Собеседники отметили эффективное взаимодействие парламентов двух стран, соответствующее духу дружбы и братства, и выразили удовлетворение тесным сотрудничеством законодательных органов как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.