26 сентября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов объявлено "желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зярдабе, Кюрдамире, Бейлягане, Имишли, Шабране, Хызы, Сиязане, Гахе, Загатале, Балакене, Шеки, Шамахы, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Гёранбое северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.