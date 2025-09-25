На суде оглашены признания бывшего заместителя министра обороны Армении о терроре против азербайджанцев

25 сентября в Бакинском военном суде продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения. В качестве доказательства было рассмотрено интервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в интервью М.Григорян также рассказал об участии бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в оккупации азербайджанских территорий.

Он также сообщил, что в то время из Армении для создания воинских частей на оккупированных азербайджанских территориях были направлены высокопоставленные военные - генералы и полковники. Он назвал имя одного из генералов, назвав его Артюша, родом из Гюмри.

М. Григорян, также признавшись в совершении массовых убийств азербайджанцев, разграблении сел, сказал: "Мы начали захватывать села турок. Мы входили, разрушали и уничтожали села. Мы терроризировали их (азербайджанцев- прим. ред.), подвергали их террору".

М. Григорян также упомянул, что был командиром бригады вооруженных сил Армении. Он рассказал, что в связи с этим был вызван в Армению и направлен на оккупированные в то время территории Азербайджана по приказу министра обороны Вазгена Манукяна. После этого они оккупировали 47 сел Физулинского района Азербайджана.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.