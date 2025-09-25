https://news.day.az/sport/1783193.html Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" уже в продаже - ЦЕНЫ Билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном" (Дания) поступили в продажу с 25 сентября, с 15:00. Как сообщили Day.Az в пресс-службе клуба, игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а стоимость билетов установлена следующая: стандартные места: 5, 10, 30, 40, 50, 75 манатов
Билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном" (Дания) поступили в продажу с 25 сентября, с 15:00.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе клуба, игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а стоимость билетов установлена следующая:
стандартные места: 5, 10, 30, 40, 50, 75 манатов
VIP-секторы: 150, 200, 250 манатов
VVIP-секторы: 500 манатов
Отмечается, что приобрести билеты можно исключительно через мобильное приложение iTicket.az.
