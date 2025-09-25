В Токио взорвался пауэрбанк

Шесть человек были госпитализированы с незначительными травмами в Токио после пожара, который был вызван взрывом портативного зарядного устройства (пауэрбанка) в одной из квартир района Сугинами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Mainichi.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 25 сентября, около 01:50 по местному времени. Житель пятиэтажного дома сообщил о пожаре, сказав, что причиной возгорания стал портативный аккумулятор.

По данным столичной полиции и пожарной службы Токио, в результате пожара выгорело около 20 квадратных метров комнаты на втором этаже, которая считается очагом возгорания. Восемь человек в возрасте от 10 до 60 лет, включая проживавшую в квартире девушку, почувствовали недомогание из-за отравления дымом. Шесть из них были доставлены в больницу с легкими травмами.

Житель комнаты, где, предположительно, начался пожар, рассказал: "Я спал, когда портативный аккумулятор был подключен к моему смартфону для зарядки. Вдруг я услышал хлопок и увидел, как батарея загорелась".

Полиция и пожарная служба Токио расследуют возможность того, что пожар начался именно с мобильной батареи.