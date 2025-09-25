Азербайджан - ворота с Запада к богатой энергией Центральной Азии через Срединный коридор

В постоянно меняющемся и разрозненном геополитическом ландшафте Евразии и Кавказа, августовское объявление о соглашении между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США стало настоящим позитивным прорывом. После хаоса, вызванного распадом Советского Союза, эти две страны вели ожесточённую серию войн с 1988 по 2023 годы. Ранее российские и иранские геополитические интриги в этом стратегически важном регионе поддерживали высокий уровень напряжённости, мешая торговле, экономической активности и развитию энергетической инфраструктуры, в которую могла бы войти и Армения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Уэсли Александра Хилла, опубликованной в Forbes. Хилл является экспертом в области глобальной стратегии, геоэкономики и международных отношений, специализируясь на Китае, Евразии и странах Африки к югу от Сахары. У него уникальная экспертиза по вопросам китайского влияния в Центральной Азии и Африке, макроэкономической политики Китая и энергетического соперничества между Китаем и США. Комментарии и исследования автора публиковались, цитировались еще и в таких изданиях, как Al Jazeera, The Hill, Newsweek, Voice of America, The National Interest и других СМИ.

Хилл напомнил, что после войны 2020 года, в которой Азербайджан одержал решительную военную победу, оставались некоторые вопросы.

"Полдесятилетия переговоров спустя, когда мир уже близок и основная часть сложной дипломатической работы выполнена, оставалось препятствие, которое могло помешать Америке реализовать выгоды нового договора и Трамповского маршрута во имя международного мира и процветания (TRIPP). В августе Президент Трамп приостановил действие раздела 907 Закона о поддержке свободы 1992 года, который запрещал прямую помощь США Азербайджану. Настало время окончательно отменить этот устаревший пункт, чтобы позволить полностью реализовать потенциал TRIPP, а не оставлять Китаю возможность вмешаться", - написал Хилл.

Кавказ - ключ к транспорту и торговле

По мнению эксперта, Кавказ, с незапамятных времён связывающий глобальный Север и Юг, Восток и Запад, стал объектом геополитических стремлений многих мировых держав, включая Россию, Китай и США. Турция и Иран также тесно вовлечены.

"Там, где великие державы толкаются за влияние и энергоресурсы, а безопасность остаётся первоочередной задачей, Соединённые Штаты не могут позволить себе игнорировать стратегическую ценность Азербайджана.

Маленькая, но стратегически расположенная страна, лежащая на восточном побережье Кавказа и выходящая к Каспийскому морю - крупнейшему солёному озеру в мире, - Азербайджан служит воротами с Запада к богатой энергией Центральной Азии через Срединный коридор - сеть транспортных маршрутов, соединяющих Евразию с Европой и Ближним Востоком. Баку зарекомендовал себя как решительно независимый игрок в регионе, сохраняющий светский курс, несмотря на шиитское большинство, и выступающий в качестве жизненно важной энергетической артерии для Европы.

Тем не менее американская внешняя политика в отношении Баку оставалась устаревшей, скованной разделом 907 Закона о поддержке свободы 1992 года. Этот пережиток ранней постхолодной эпохи, изначально созданный для давления на страну, давно исчерпал свою полезность. Поправка мешает стратегическим, экономическим и дипломатическим интересам Америки на Южном Кавказе и за его пределами. Пришло время Вашингтону признать, что Азербайджан - это не просто региональный игрок; это партнёр, который может сотрудничать с американским бизнесом и помочь США воспользоваться стратегическими возможностями", - пишет Хилл.

Азербайджан: энергетический узел

В статье также отмечается, что именно энергия является двигателем западного интереса к Азербайджану. Война в Украине выявила опасную зависимость Европы от российских энергоресурсов, особенно газа. Пока ЕС спешит диверсифицировать источники энергии, Азербайджан выделяется как производитель и транзитная страна. Южный газовый коридор, завершённый при активной поддержке Запада, доставляет каспийский газ из Азербайджана через Грузию и Турцию в Южную Европу. Недавно министр энергетики Сирии заявил, что Азербайджан планирует продавать природный газ в послевоенную Сирию.

Более того, Азербайджан служит важным проводником для энергоресурсов и товаров из Центральной Азии. Казахстанская нефть всё чаще транспортируется через азербайджанскую инфраструктуру для выхода на западные рынки. Туркмения обменивает часть своего газа с Азербайджаном. Эта ось Восток-Запад в сфере энергетики, известная как Срединный коридор, раскрывает энергетический потенциал Центральной Азии без необходимости транзита через Россию, Иран или Китай. Это крайне важно для сокращения зависимости Запада от враждебных поставщиков и логистических маршрутов.

Далеко не конкурируя с американскими энергетическими интересами, ресурсы и транзитный потенциал Азербайджана их дополняют. Они укрепляют энергетическую безопасность союзников США", - поясняет Уэсли Хилл.

По мнению автора, сегодня защитники 907-й поправки руководствуются ошибочным пониманием нынешней региональной динамики.

"Правда в том, что Азербайджан не является агрессором в регионе. Он предложил мир, открыл торговые коридоры с Арменией и сотрудничал как с США, так и с Израилем. Затянувшиеся санкции только оскорбляют формирующегося союзника - они активно вредят интересам Америки.

Есть и жёсткая геополитическая реальность: если США не будут вовлечены, то это сделает Китай. Пекин уже укрепил свои позиции в Азербайджане через инициативу "Один пояс, один путь", финансируя инфраструктуру и продвигая торговые связи. Нежелание Америки продавать более дорогостоящее военное оборудование вынудило Баку в мае обратиться к китайско-пакистанским поставщикам авиационной техники.

Китай преуспевает в транзакционной дипломатии и может потенциально стать посредником в сближении Баку, Тегерана и Москвы - аналогично тому, как он наладил отношения между Тегераном и Эр-Риядом, - что будет происходить за счёт американского влияния. Посредничество Пекина в формировании трёхсторонней оси не только подорвёт рычаги влияния США в регионе, но и может изменить всю энергетическую транзитную карту на Восток, исключив западный контроль.

Речь идёт о признании того, что американская дипломатия должна учитывать интересы США и не является конкурсом "чистоты"; это баланс интересов. Баку сотрудничает с ближайшими союзниками США, поддерживает диверсификацию энергетики для Европы и играет стабилизирующую роль в нестабильном регионе. Если США не смогут вознаградить такой уровень сотрудничества отменой одного раздела одного устаревшего закона, чьё время давно прошло, для расширения торговли, то не стоит удивляться, если другие союзники начнут серьёзно задаваться вопросом о надёжности Америки", - заключил Хилл.