Температура воздуха снизится на 8 градусов, прогнозируются ливни
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются кратковременные дожди.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что в отдельных частях полуострова ожидаются ливни, грозы.
Во второй половине дня 26 сентября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до вечера 28 сентября в отдельных районах ожидаются осадки, возможны грозы. В некоторых местах осадки будут интенсивными, возможен град; в высокогорных районах - мокрый снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.
Температура воздуха по всей стране снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.
