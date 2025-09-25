В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются кратковременные дожди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что в отдельных частях полуострова ожидаются ливни, грозы.

Во второй половине дня 26 сентября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до вечера 28 сентября в отдельных районах ожидаются осадки, возможны грозы. В некоторых местах осадки будут интенсивными, возможен град; в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

Температура воздуха по всей стране снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.