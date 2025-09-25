Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Текущий визит Президента Ильхама Алиева в США является очередным показателем растущего авторитета Азербайджана на международной политической арене и превращения страны в стратегического актора глобальной повестки. Многочисленные встречи на высоком уровне, проведенные в рамках визита, наглядно продемонстрировали растущее желание сотрудничества с Азербайджаном и усиление интереса к нашей стране. Эти встречи состояли не только из дипломатических формальностей. Напротив, каждая из них имела значение в контексте роли Азербайджана в региональной стабильности, мирных инициатив, энергетической безопасности и потенциала глобального партнерства.

Рамочное мирное соглашение, подписанное в августе этого года между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, было поддержано многими странами во время этого визита и расценено как историческое достижение. Положительная реакция стран на эту инициативу свидетельствует о том, что Азербайджан стал не только региональным, но и глобальным инициатором мира. Искренние слова Президента США Дональда Трампа о Президенте Ильхаме Алиеве показали, что взаимное доверие, сложившееся между двумя лидерами, положительно влияет на дипломатические отношения. Это также является показателем интереса политических кругов США к сотрудничеству с Азербайджаном.

Встречи в Нью-Йорке с представителями крупных инвестиционных компаний США и европейских стран также укрепляют статус Азербайджана как стратегического партнера в плане экспорта энергоносителей. Оценка экспорта газа как альтернативного источника для Европейского союза способствует повышению веса Азербайджана на мировом энергетическом рынке.

Сотрудничество Азербайджана с ООН основано на исторических корнях и стратегических подходах. Будучи членом ООН с 1992 года, Азербайджан известен как активный инициатор, гуманитарный донор и организатор глобальных мероприятий в рамках ООН.

Выступления Президента Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН в 2004, 2010 и 2017 годах, а также председательство в Совете безопасности в 2012 году свидетельствуют об активной роли Азербайджана в архитектуре глобальной безопасности. Азербайджан также заслужил доверие международного сообщества, оказав поддержку 140 странам, проведя у себя Глобальный форум Альянса цивилизаций в 2016 году, COP29 в 2024 году, проявил международные инициативы по обеспечению равноправия при вакцинации во время пандемии.

Заявление генерального секретаря ООН от 9 августа 2025 года также является ярким свидетельством этого доверия. В заявлении отмечается, что соглашение, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении на церемонии с участием Президента США Дональда Трампа, представляет собой важный шаг на пути к стабилизации ситуации в регионе. Представленная Азербайджаном инициатива по резолюции о пропавших без вести лицах свидетельствует о том, что страна выступает не только как защитник своих граждан, но и как сторонник международного права и гуманизма.

Усилия Азербайджана по обеспечению выполнения резолюций, принятых Советом безопасности ООН в отношении агрессивной политики Армении, являются примером практического и юридически обоснованного ответа на двойные стандарты в международной системе. В продолжение успешного сотрудничества с ООН было заявлено, что Баку примет 13-ю сессию Всемирного форума городов в 2026 году. Это свидетельствует о том, что политика Азербайджана в области устойчивого городского развития, охраны окружающей среды и урбанизации признана на международном уровне.

Визит Президента Ильхама Алиева в США является не просто дипломатическим событием, это подтверждает статус Азербайджана как страны, успешно выстроившей модель сотрудничества с крупными державами, внесшей реальный вклад в обеспечение мира в регионе, ставшей ключевым игроком в сфере глобальной энергетической безопасности и выступающей инициатором на международных площадках. Азербайджан уже не находится на периферии международной системы, а движется к ее центру и является одним из активных ее дизайнеров.