Логистические хабы усиливают стратегическое значение Среднего коридора

Логистические хабы значительно усиливают привлекательность Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал директор департамента международных перевозок Абшеронского логистического центра Ниджат Аскеров на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По его словам, как полноценные центры предоставления услуг с добавленной стоимостью они способствуют развитию Среднего коридора.

"Речь идёт о комплексном наборе современных услуг: консолидация, упаковка и перепаковка, маркировка, деконсолидация, лёгкое производство, а также возможность хранения продукции непосредственно в терминалах и хабах региона", - сказал Аскеров.

По его словам, хабы в Среднем коридоре не только облегчают торговлю, но и активно её формируют, привлекая больше грузов и партнёров в регион.