Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана примет заявление в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания парламента, которая состоится 30 сентября.