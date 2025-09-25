Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана примет заявление в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания парламента, которая состоится 30 сентября.