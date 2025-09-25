DxOMark оценил камеру iPhone 17 Pro Max

Специалисты лаборатории DxOMark подвели итоги тестирования камеры новейшего смартфона iPhone 17 Pro. Устройство получило 168 баллов, заняв третью позицию в глобальном рейтинге мобильной фотографии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, несмотря на высокую оценку, модель уступила конкурентам: Oppo Find X8 Ultra опередил iPhone 17 Pro на один балл, а лидер рейтинга - Huawei Pura 80 Ultra - показал результат на семь баллов выше. Для сравнения, Samsung Galaxy S25 Ultra (151 баллом) расположился лишь на 21-й строчке.

Среди ключевых достоинств камеры специалисты отметили видеосъемку, признанную лучшей в классе, плавное масштабирование на большинстве фокусных расстояний, а также портретный режим с точной цветопередачей, естественной передачей оттенков кожи и сбалансированной экспозицией.

К недостаткам отнесены заметный уровень шума в условиях недостаточного освещения и в помещениях, а также снижение детализации на средних уровнях масштабирования.