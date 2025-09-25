Азербайджан может стать региональным хабом "зеленой" энергетики
Потенциал Азербайджана как регионального центра "зеленой" энергетики открывает новые возможности не только для страны, но и для всего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила эксперт по устойчивым финансам IFC Лейла Гусейнли на мероприятии "Неделя "зеленой" энергетики Азербайджана и Центральной Азии".
Она отметила, что одним из ключевых факторов успеха может стать повышение энергоэффективности, позволяющее экономить газ внутри страны и направлять его на экспорт по более высокой цене, что принесет значительные дополнительные доходы в бюджет.
По ее словам, в Азербайджане около 90% зданий используют газовое отопление, и разница между внутренними тарифами для населения и экспортной ценой газа открывает серьезный экономический потенциал.
"Если рассчитать объемы газа, которые можно сэкономить за счет энергоэффективности, и экспортировать их, это принесет стране дополнительный доход, который может быть направлен на дальнейшее развитие "зеленой" экономики", - подчеркнула Гусейнли.
Эксперт также отметила, что развитие проектов с государственно-частным партнерством в сфере возобновляемой энергетики, включая зеленый водород, укрепляет позиции Азербайджана как будущего регионального хаба в сфере ВИЭ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре