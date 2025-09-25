https://news.day.az/world/1783210.html

В Турции обрушилась угольная шахта, под завалами оказались люди - ВИДЕО

В Турции обрушилась угольная шахта, под завалами оказались люди. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в провинции Зонгулдак. Из пяти рабочих, оказавшихся под завалами, трое были спасены. Двое остаются под обломками. В настоящее время продолжаются спасательные работы по извлечению оставшихся шахтёров.