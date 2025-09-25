В Турции обрушилась угольная шахта,

В Турции обрушилась угольная шахта, под завалами оказались люди.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл в провинции Зонгулдак.

Из пяти рабочих, оказавшихся под завалами, трое были спасены. Двое остаются под обломками.

В настоящее время продолжаются спасательные работы по извлечению оставшихся шахтёров.