В Минобороны Турции почтили память героев Карабахской войны

В Министерстве национальной обороны Турции почтили память героев Азербайджана, павших в борьбе за целостность и суверенитет нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сообщении для прессы, обнародованном 25 сентября в Анкаре, оборонное ведомство Турции привлекло внимание к приближающейся годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.

"В свете пятой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, которую вела героическая Азербайджанская армия во имя освобождения оккупированных земель Республики, и отмечаемого 27 сентября Дня памяти, с глубоким уважением чтим память шехидов, выражаем благодарность ветеранам, внесшим вклад в территориальную целостность и независимость Азербайджана", - говорится в сообщении Минобороны братской страны.