Новый фонд для общественного транспорта в Азербайджане

Создание нового фонда для общественного транспорта вызвало обсуждения в социальных сетях относительно дорожного налога. Среди водителей возникло беспокойство о возможном введении дополнительного налога на топливо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, большинство водителей пока не осведомлены об этих изменениях.

Так что же ожидает водителей?

Экономист-эксперт Халид Керимли отметил, что одним из ключевых моментов является обновленный автопарк операторов и использование современных автобусов на основе зеленой возобновляемой энергии:

"Расходы у тех, кто оснащает свои автопарки автобусами, соответствующими новым стандартам, несколько выше. Обновление автопарка дорогостоящее. В этом случае предусмотрена поддержка. Финансирование будет формироваться за счет сумм, которые будут уплачивать владельцы личного транспорта".

Насколько этот шаг соответствует мировому опыту?

Эксперт по транспортным вопросам Эльдениз Джафаров отметил, что такая практика существует во всем мире:

"Когда создается фонд, он должен быть финансируемым. Первоначально средства поступают из платных зон, а затем - часть дорожного налога с топлива. Это всегда было".

Отметим, что другим источником пополнения фонда станут средства, собираемые с новых платных полос, которые будут введены в столице с 2027 года.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане создается Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".