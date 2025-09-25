Представлены смартфоны Xiaomi 17 Pro в стиле iPhone

Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, внешний экран в блоке камеры и сходство с iPhone 17.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Rozetked.

Xiaomi 17 Pro оснащен 6,3-дюймовым LTPO-OLED дисплеем с частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal. Модель Xiaomi 17 Pro Max получила увеличенный 6,9-дюймовый дисплей с теми же характеристиками.

На тыльной части устройств, в блоке камеры, предусмотрен дополнительный экран для уведомлений, управления мультимедиа и съемки селфи с использованием основной камеры.

Сзади также установлены три 50-мегапиксельные камеры: основная, ультраширокоугольная и 5-кратный телеобъектив. Аккумулятор Xiaomi 17 Pro получил емкость 6300 мАч, тогда как в старшей модели используется батарея на 7500 мАч.

Все модели получили оперативную память LPDDR5X объемом 12 или 16 ГБ и встроенное хранилище от 256 ГБ до 1 ТБ.

Примечательно, что в портфолио компании нет смартфона Xiaomi 16 - после Xiaomi 15 вышел Xiaomi 17. По словам компании, выбор названий напрямую связан с линейкой iPhone 17, что подчеркивает конкурентные амбиции Xiaomi на мировом рынке премиальных смартфонов.

Стоимость Xiaomi 17 Pro в базовой комплектации (12/256 ГБ) начинается от 4999 юаней.