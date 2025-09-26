https://news.day.az/tourism/1783472.html Turkish Airlines купит новые самолеты Турецкая Turkish Airlines намерена пополнить свой флот 225 новыми самолетами Boeing. Как передает Day.Az, об этом пишет The Independent. Как сообщает издание, в авиакомпании пояснили, что в рамках соглашения планируется приобрести 75 самолетов Boeing B787-9 и B787-10.
Turkish Airlines купит новые самолеты
Турецкая Turkish Airlines намерена пополнить свой флот 225 новыми самолетами Boeing.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Independent.
Как сообщает издание, в авиакомпании пояснили, что в рамках соглашения планируется приобрести 75 самолетов Boeing B787-9 и B787-10. Кроме того, завершены переговоры с Boeing о приобретении 150 моделей 737-8/10MAX. Поставки запланированы на период с 2029 по 2034 год.
B787-9 и B787-10 - это передовые, экономичные дальнемагистральные самолеты, предназначенные для международных поездок, говорится в заявлении авиакомпании Turkish Airlines.
