Президент Ильхам Алиев: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем

Глава государства подчеркнул, что мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем.
