Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ

В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.