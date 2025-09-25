https://news.day.az/officialchronicle/1783309.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства подчеркнул, что это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.
