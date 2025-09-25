NASA отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами

НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание АrsTechnica.

Название Integrity получил пилотируемый корабль Orion, который на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) планируется отправить к Луне в начале 2026 года.

На борту Orion, который совершит пролет вблизи естественного спутника Земли, будут находиться астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Миссия Integrity продлится десять суток.