NASA отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами. Об этом сообщает издание АrsTechnica. Название Integrity получил пилотируемый корабль Orion, который на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) планируется отправить к Луне в начале 2026 года.
НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами.
Об этом сообщает издание АrsTechnica.
Название Integrity получил пилотируемый корабль Orion, который на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) планируется отправить к Луне в начале 2026 года.
На борту Orion, который совершит пролет вблизи естественного спутника Земли, будут находиться астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Миссия Integrity продлится десять суток.
