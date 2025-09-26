Microsoft раскрыла стоимость портативного Xbox

Microsoft объявила о запуске предзаказов на портативную игровую консоль ROG Xbox Ally, разработанную совместно с ASUS. Новинка предлагается в 38 странах Европы, Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Как передает Day.Az, базовая версия ROG Xbox Ally оценена в $599. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen Z2 A с графикой RDNA 2, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 512 ГБ.

Флагманская конфигурация ROG Xbox Ally X будет стоить $999. Она оснащается чипом AMD Ryzen AI Z2 Extreme с 16 графическими ядрами RDNA 3.5. Устройство дополнено 24 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и увеличенным аккумулятором.

Обе модели получили сенсорный 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит.

Старт продаж назначен на 16 октября. ROG Xbox Ally будет работать под управлением Windows 11 и обеспечит совместимость с библиотеками всех ведущих ПК-лаунчеров. При этом часть игровых тайтлов получит оптимизацию под новую платформу.